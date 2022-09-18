Британський фунт впав до 37-річного мінімуму

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Фунт стерлінгів упав до нового мінімуму з 1985 року проти долара США після того, як роздрібні продажі за серпень у Великобританії різко впали.

Про це повідомляє BBC.

Причину додаткової девальвації національної валюти вважають падіння обсягів продажів на 1,6%, що викликало нові занепокоєння щодо стану економіки.

Після публікації даних про роздрібні продажі фунт стерлінгів впав більш ніж на 1% щодо долара, що є найнижчим показником з 1985 року. Пізніше фунт відновився і піднявся вище до 1,14 долара.

Падіння фунта відбувається на фоні, коли інфляція у Великій Британії досягла 40-річного максимуму, попри певне падіння до 9,9% з 10,1% у липні.

Минулого тижня уряд оголосив про гарантію цін на енергію, щоб допомогти людям з рахунками за електроенергію. Підтримка передбачає обмеження річного рахунку за електроенергію для типового домогосподарства на рівні 2500 фунтів стерлінгів протягом двох років.

Прогнозувалось, що рахунки за електроенергію мали зрости до 3549 фунтів стерлінгів на рік, з ймовірним збільшенням у 2023 році. Експерти додають, що через втручання уряду будь-яка рецесія буде "меншою та коротшою", ніж очікувалося раніше.

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Управління національної статистики (ONS) повідомило , що падіння роздрібних продажів продовжується з літа 2021 року, коли були зняті всі Covid-обмеження. Падіння, яке спостерігалося в серпні, стало найбільшим падінням у місячному обчисленні з грудня 2021 року.

Обсяги продажів у супермаркетах також впали на 0,9% у серпні, проте продажі алкоголю та тютюну зросли на 6,3%.

За даними ONS, у серпні спостерігалося значне падіння продажів в універмагах – на 2,7%, а в магазинах одягу – на 0,6%.

Тим часом частка роздрібних продажів онлайн впала до 25,7% у серпні з 26,3% у липні, але цей показник залишається значно вищим за рівень до пандемії.

Нагадаємо:

Інфляція у Великій Британії досягне 18,6% у січні 2023 року через підвищення цін на газ, та досягне рекордних показників з 1979 року.

Британія у 2020 році зафіксувала найбільше падіння виробництва за понад 300 років – на тлі пандемії й після виходу з ЄС вона пережила більший спад, ніж інші економіки.

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