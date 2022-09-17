"Роснефть" вважає незаконним арешт її німецького підрозділу

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Російська нафтова компанія ПАТ "Роснефть" заявила, що арешт її німецького підрозділу був незаконним, і вона розглядатиме всі заходи для захисту права власності на активи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини взяв під контроль активи "Роснефти", включно з трьома нафтопереробними заводами, оскільки Берлін перейшов до повного контролю над енергетичною галуззю, щоб розірвати десятиліття глибокої залежності від Москви.

У відповідь на дії Німеччини "Роснефть" заявила, що цей крок означав експропріацію акціонерних активів, у які вона інвестувала 4,6 мільярда євро для нафтопереробних потужностей.

Російська компанія заявила, що "розгляне всі можливі заходи для захисту своїх акціонерів, включаючи судові позови".

Адміністрація канцлера Олафа Шольца натиснула на спусковий гачок після місяців переговорів, коли уряд намагався забезпечити, щоб участь Кремля в його ключових нафтопереробних заводах не стала загрозою в його підготовці припинити закупівлі російської нафти до кінця року.

Попри арешт активів, "Роснефть" заявила, що готова обговорювати можливі параметри нового контракту за умови гарантій оплати за поставлену сировину.

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Нагадаємо:

Багато світових нафтотрейдерів та банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy - афілійованою компанією "Роснєфти" - через санкції Заходу проти РФ.

Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській "Роснєфті", почав переробляти американську нафту, змішану з російською нафтою Urals.