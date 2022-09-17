Заявку України на членство в ОЕСР розглянуть у вересні

Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з головами іноземних дипломатичних представництв щодо вступу України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і створення спеціального трибуналу встановлення злочину агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що навіть під час такої страшної повномасштабної війни Україна рухається шляхом реформ. Зокрема, керівник ОП нагадав, що Україна прагне вступити до Організації економічного співробітництва та розвитку і приєднатися до робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Додається, що заявку України на набуття членства в ОЕСР розглядатиметься на засіданні Ради Організації наприкінці вересня поточного року, а офіційний запит на приєднання до Робочої групи ОЕСР має бути розглянутий під час засідання цього органу 10-14 жовтня.

Пріоритетним є участь України в Робочій групі OECP щодо боротьби з хабарництвом, оскільки наша держава наполегливо працює над тим, щоб процеси в її публічному та приватному секторах були максимально прозорими та підзвітними.

Присутня на зустрічі пані посол США в Україні Бріджит Брінк зі свого боку висловила підтримку прагнення України до членства в ОЕСР та її Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом.

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"Я вважаю, що це дуже позитивний сигнал щодо зобов'язань України стосовно боротьби з корупцією та продовження реформ. Це буде важливий сигнал для міжнародних інвесторів, зокрема американської бізнес-спільноти", – зазначила Брінк.

Також на зустрічі підіймалось питання створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат якого поширюватиметься виключно на доведення вини за злочин агресії.

За словами заступника керівника ОП Андрія Смирнова, у злочині агресії винні конкретні особи, його юридичне доведення максимально просте й не потребує складних експертиз і численних допитів.

Смирнов повідомив, що українська сторона фіналізує проєкт міжнародного договору щодо створення цього трибуналу, щоб розпочати переговори щодо його підписання.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Організація економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення призупинити участь Росії та Білорусі через розв’язану проти України війну.