Що і за скільки купують українці у контексті підготовки до зими – дані OLX

Наприкінці літа 2022 року українці почали ретельніше готуватися до зими: порівняно з серпнем 2021 року цьогоріч найбільше зріс попит на масляні та УФО обігрівачі, теплові вентилятори та дизельні генератори.

Про це розповіли в OLX у відповідь на запит ЕП.

Зазначається, що у порівнянні з серпнем минулого року, цьогоріч на OLX зросла кількість пошуків і замовлень більшості товарів для обігріву.

Так, за кількістю пошуків на OLX десятка популярних позицій для обігріву у серпні виглядала так:

дрова — 106 138 пошуків;

печі (чугунні, буржуйки тощо) — 93 976 пошуків;

кондиціонери — 66 406 пошуків;

котли (електричні, газові, твердопаливні) — 58 313 пошуків;

радіатори — 44 660 пошуків;

каміни — 44 166 пошуків;

бойлери — 41 201 пошук;

масляні та УФО обігрівачі — 34 536 пошуків;

конвектор — 28 316 пошуків;

ковдри та пледи — 24 897 пошуків.

При цьому порівняно з серпнем 2021 цьогоріч найбільше зріс попит на три види товарів:

Масляні та УФО обігрівачі — кількість пошуків збільшилася майже в 40 разів. Теплові вентилятори — пошуки зросли більш ніж уп’ятеро. Дизельні генератори, популярність яких збільшилася в 4,7 раза.

"Відповідно до попиту зросла і середня вартість багатьох товарів для обігріву. Якщо порівнювати ціни на найпопулярніші позиції, то відповідно до серпня минулого року найбільше в ціні зросли масляні та УФО обігрівачі. Їх середня вартість підскочила на понад 230% та склала 2 000 грн.

Дизельні генератори теж суттєво здорожчали. Середня ціна зросла на 188% та склала в серпні 77 360 грн. Дрова зросли в ціні на 65% і коштували в середньому 1 400 грн. Печі подорожчали більш ніж удвічі - до 3 700 грн", - свідчать дані OLX.

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Які товари для підготовки до зими найчастіше замовляють українці та скільки витрачають

Як свідчить статистика OLX Доставка, найчастіше наприкінці літа українці купували теплі ковдри та пледи - у серпні оформили понад 2 600 замовлень, що більш ніж уп’ятеро перевищує показник минулого року.

Повідомляється, що середній чек замовлення становив 350 грн (на 50 грн більше, ніж торік).

"Та найдинамічніше зросло число замовлень масляних та УФО обігрівачів - у 30 разів, вартість замовлення зросла майже вчетверо.

Загалом середній чек виріс практично на всі категорії товарів, окрім дров (середня вартість покупки знизилась на 61% і склала 350 грн) і камінів (середня вартість покупки знизилась на 62% і склала 250 грн)", - кажуть в OLX.

Також платформа надала дані щодо найбільшого середнього чеку замовлених через OLX Доставка товарів для обігріву у серпні 2022 року:

масляні та УФО обігрівачі — 2850 грн/шт;

сонячні панелі — 1925 грн/шт;

теплові панелі — 1600 грн/шт;

конвектор — 1600 грн/шт;

котли (електричні, газові, твердопаливні) — 1000 грн/шт.

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