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Укргідроенерго подало позов проти РФ щодо стягнення компенсації в 17 мільярдів

П'ятниця, 16 вересня 2022, 13:05 - Анастасія Жарикова

ПрАТ "Укргідроенерго" подало позов проти Росії до Європейського Суду з прав людини з вимогою компенсації збитків, нанесених збройною агресією РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що загальна сума збитків, завданих активам "Укргідроенерго" сягнула майже 17 млрд грн.

Зокрема, окупанти завдали пошкоджень Каховській ГЕС та зруйнували недобудовану вітрову електростанцію на острові Зміїний.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що "Херсонобленерго" також збирається відсудити у Росії збитки, завдані повномасштабним вторгненням.

Укргідроенерго війна Росія збитки
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