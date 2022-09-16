Укргідроенерго подало позов проти РФ щодо стягнення компенсації в 17 мільярдів

Після початку війни виробництво фабрики "Ікос", де шили переважно класичне взуття, переорієнтувалося на виготовлення продукції для військових.

За 31 рік з дня проголошення Незалежності українська економіка ще ніколи не була настільки сепарованою від Російської Федерації, як зараз.