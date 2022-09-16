Фонд ліквідації наслідків війни за рахунок конфіскації коштів РФ почнуть створювати до кінця року

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, який наповнюватиметься за рахунок конфіскованих коштів РФ, планують розпочати формувати у держбюджеті цього року.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство фінансів розробило відповідний законопроєкт та зареєструвало його у Раді.

Він додав, що кошти фонду перебуватимуть на казначейському рахунку.

Марченко нагадав, що в затвердженому урядом проєкті держбюджету-2023 також передбачено такий фонд розміром щонайменше 19 млрд грн.

"Є 19 млрд грн, які вже гарантовані. Сподіваємося, що з вилученням російських активів цей фонд поповнюватиметься значними сумами", – сказав глава Мінфіну.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції заявляв, що першими такими коштами, найімовірніше, стануть конфісковані 15,8 млрд грн виведених із ринку в перші дні війни МР Банку та Промінвествестбанку – "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ.

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