Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки

У листопаді Світовий банк може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 мільярд доларів, а також розглядатиме рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Пакет буде передбачати фінансування на 1 млрд доларів – це буде, як пряме кредитування так і фінансові гарантії та інструменти trade finance. Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки", – заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Він додав, що таким чином загальний обсяг фінансування проєктів українських підприємств становитиме більше 3,3 млрд дол.

Також Світовий банк активно працюʼ з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд доларів.

Зазначається, що ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

А в жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

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"Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд доларів на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду", – додав Грибан.

Ради директорів Світового банку розглядатиме рішення про виділення 36 млрд доларів на фінансування дефіциту бюджету в наступному році і також 17 млрд дол на відновлення інфраструктури та економіки України.

Заступник міністра пояснив, що сума в 17 млрд доларів має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та у забезпеченні страхування іноземних інвестицій.

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Економічна правда