Футбол в умовах війни: скільки витратили на трансфери влітку клуби УПЛ

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Серед клубів Української Прем'єр-Ліги найкращий трансферний баланс за підсумками літнього вікна-2022 у "Шахтаря" (38,5 млн євро – 5,8 млн витратили і 44,3 млн заробили), а у половини ліги 0 і у витратах, і у доходах.

Про це свідчать дані порталу Transfermarkt, йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ найпопулярнішим видом трансферів були підписання гравців на правах вільного агента та оренди.

Придбання ж на знакову для УПЛ суму більше 1 млн євро у сезоні 2021/2022 серед клубів еліти, як свідчать дані Transfermarkt, робили лише лідери достроково завершеного чемпіонату України: "Шахтар" (6 таких новачків), "Динамо" (2) та "Дніпро" (1).

"Шахтар" влітку 2021 року, за даними німецького порталу, витратив на новачків щонайменше 59 мільйонів євро.

Зважаючи на найбільшу кількість легіонерів та активні витрати до 24 лютого, перед сезоном 2022/2023, який, попри побоювання щодо безпеки, таки розпочався, "Шахтар" найбільше від війни кадрово постраждав.

Єдиному представнику України у цьогорічній ЛЧ, по суті, довелося заново будувати команду, адже країну залишилм майже всі легіонери, крім Лассіне Траоре (нападник довго заліковував травму і, повернувшись на поле у серпні, вирішив залишитись).

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Донеччани, відпускаючи, фактично, свій головний кадровий актив, намагались робити так, аби легіонери згодом змогли повернутись. Тому в оренду пішли бразильці Марлон, Сіпріано та Педріньйо. Вільним агентом покинув команду один із лідерів захисту Ісмаїлі.

А тих футболістів, на яких був більший попит в топ-лігах, донеччани намагались продати подорожче.

За даними Transfermarkt, "гірники" зробили 5 покупок: до України з Угорщини повернулись Зубков (2 млн євро), Петряк (1,5 млн євро), з Бельгії повернули Шведа (1 млн євро), який колись розкрився у "Карпатах" саме за тренерства Йовічевіча.

Також у клуб за 500 тисяч євро повернувся Тотовицький. Ще одним придбанням став хорватський легіонер Джурасек (800 тисяч євро), який раніше працював з Йовічевічем у "Дніпрі-1".

Також донеччани орендували двох гравців: із Бельгії повернувся Михайліченко, а з Греції – бразилець Лукас Тейлор, який вже раніше грав в Україні за "Дніпро-1" і "Львів".

Цього літа "Динамо" зробило два придбання: за 1,2 млн євро із "Зорі" перейшов хавбек Кабаєв, а за 1 млн євро із словенського "Копера" – ямайський вінгер Перріс.

При цьому кияни втратили двох футболістів основи: ще навесні пішов Вітіньйо, який гратиме в оренді в Бразилії, а влітку вільним агентом перебрався до Греції Вербіч.

Встигли кияни цього літа і трохи заробити. За даними Transfermarkt, "Динамо" продало "Зорі" одразу трьох футболістів: Вантуха (300 тисяч євро), Русина (250 тисяч євро) та Антюха (200 тисяч євро). Ще 100 тисяч євро клуб заробить на оренді Цитаїшвілі в польський "Лех".

"Дніпро-1" придбало двох легіонерів: за 400 тисяч євро бразильського воротаря Валефа і за 1 млн євро – алжирського захисника Амаша.

Вдалося "Дніпру-1" і підзаробити: за 1,5 млн євро до англійського "Брентфорда" поїхав український півзахисник Єгор Ярмолюк, а за 400 тисяч євро – до бельгійського "Левена" румунський воротар Кожокару.

Придбаний взимку Феліпе Пірес знову поїхав в оренду.

Таким чином, найкращий трансферний баланс за підсумками літнього вікна у "Шахтаря" (38,5 млн євро – 5,8 млн витратили і 44,3 млн заробили).

Натомість, у "Динамо" баланс -1,35 млн євро (2,2 млн євро витрат і 850 тис євро доходів).

Завдяки продажу Ярмолюка в Англію "в плюсі" залишилось "Дніпро-1": 800 тис євро після 1,9 млн євро доходів і 1,1 млн євро витрат).

У ще двох команд-учасників єврокубків – "Зорі" й "Ворскли" – баланси протилежні. Так, завдяки вигідному продажу Кабаєва луганчани "в плюсі" на 450 тис євро (1,2 млн євро доходу і 750 тис – витрат). А от "ворскляни" лише купували, нічого не заробивши на відході своїх футболістів (баланс: -1,37 млн євро).

Ще у двох клубів – "Колоса" й "Вереса" – баланси позитивні завдяки єдиним вихідним трансферам за гроші: ковалівці заробили 500 тис євро з 0 у графі витрати, а команда з Рівного поповнила бюджет на 100 тис євро, також не підписавши нікого за вказану на Transfermarkt суму. Після двох покупок -900 тис євро у балансі в "Металіста".

А от у половини ліги, за даними Transfermarkt, 0 і у витратах, і у доходах: вони підписували вільних агентів і брали виконавців в оренди – так само і відпускали гравців. До такої вісімки увійшли: "Олександрія", "Металіст-1925", "Рух", "Львів", "Чорноморець", "Інгулець", "Минай" і "Кривбас".

Читайте детальніше у статті: Футбольні клуби провели рекордне трансферне літо. А як підписують гравців в Українську Прем’єр-Лігу під час війни?

Економічна правда