Генсек ООН: експорт російського аміаку через Україну допоможе зберегти "зернову угоду"

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш вважає, що експорт російського аміаку через аміакопровід з Тольятті (РФ) до Одеси сприятиме збереженню "зернової угоди", яку РФ погрожує розірвати.

Про це він заявив в інтервʼю турецькому державному агентству Anadolu Agency.

"Чорноморська зернова ініціатива стала можливою завдяки посередництву Секретаріату ООН і Туреччини, і зараз президент Ердогана та я особисто сприяємо тому, аби забезпечити її продовження, щоб вона тривала і надалі", – заявив Ґутерреш. "Зараз ми обговорюємо можливості експорту російського аміаку тими ж шляхами [через українські порти], трубопроводом, який перетинає Україну".

За його словами, перша проблема, яка "потребує вирішення", це вихід російського продовольства та добрив на міжнародні ринки. Для цього є низка перешкод, але ООН разом із ЄС та США повторюють, що санкції не стосуються російського продовольства та добрив.

"І нам дуже потрібні російські добрива в момент, коли ми спостерігаємо кризу ринку добрив", – додав генсек ООН. "В багатьох частинах світу люди не сіють і не садять всю землю, яка у них є, через брак добрив".

Відтак він підтвердив, що ООН бере участь у перемовинах, спрямованих на експорт російського аміаку через Україну. Ґутерреш переконаний, що це створить умови для продовження програми, "особливо якщо ця програма буде розроблена таким чином, що принесе користь обом країнам".

В Україні є єдиний аміакопровід "Тольятті-Одеса", кінцевою точкою якого є Одеський припортовий завод. Через нього до 24 лютого здійснювався експорт аміаку виробництва російських ПАТ "Тольяттіазот" (належить російському олігарху Дмітрію Мазепіну) та АТ "Міндобрива" (належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу). ВІДЕО ДНЯ Поставки "трубою" припинилися 24 лютого із початком повномасштабної війни РФ проти України.

Читайте більше про угоду та її умови у статті: Порти знову запрацюють. Що підписали в Стамбулі та як тепер Україна буде вивозити зерно?

Нагадуємо:

ООН тисне на Росію та Україну щодо відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" для експорту аміаку через Чорне море в рамках зернової ініціативи.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

На електронних торгах у пʼятницю продали 7 тисяч тонн заарештованого аміаку, виробництва російських компаній "Тольяттіазот" та "Мінудобрєнія" Аркадія Ротенберга. На торгах було продано лише перший лот, тоді як загальний обсяг арештованого аміаку складає понад 40 тис. тонн.



