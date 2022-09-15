За літнє трансферне вікно футбольні агенти заробили майже $500 мільйонів комісійних

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Футбольні агенти в літнє трансферне вікно 2022 року заробили рекордні 494,4 млн комісійних.

Про це свідчать дані ФІФА, йдеться у статті ЕП.

"Агенти у сучасному футбольному бізнесі – уже незамінні учасники угод. Саме вони ведуть фінансові справи своїх клієнтів і "вибивають" для футболістів вигідні контракти.

За свої послуги представники гравців найчастіше беруть певний відсоток від трансферу, прописаний в угоді. Також вони можуть отримувати відсотки від зарплати гравця за його фінансовий і юридичний супровід упродовж кар’єри", – йдеться у матеріалі.

У звіті ФІФА йдеться, що під час останнього вікна агенти в чоловічому футболі заробили 494,4 млн дол комісійних.

Cвітова організація підкреслює, що за останні 10 років відношення плати за послуги агента до витрат за трансфер під час літнього вікна зросло з 6,1% у 2012 році до 9,9% цьогоріч.

Загалом, за даними ФІФА, протягом літнього періоду реєстрації новачків відбулось загалом 9717 міжнародних трансферів гравців-професіоналів, ще 417 переходів були в очікуванні офіційного підтвердження на момент публікації звіту (ФІФА оприлюднила статистику увечері 8 вересня).

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При цьому, загальна кількість трансферів збільшилась на 16,2% порівняно з 2021 роком та на 6,9% порівняно з доковідним 2019 роком.

У середині 2022 року клуби по всьому світу розщедрились на переходи на 5 мільярдів доларів.

"Цьогоріч витрати зросли на 29,7% порівняно з минулим роком. Це свідчить про сильні ознаки відновлення після двох років спаду – у 2020 і 2021-му. Утім показник в 5 млрд дол все ще на 13,9% менший за рекордний рівень літнього трансферного вікна 2019 року", – констатують в ФІФА.

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Економічна правда