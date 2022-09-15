Європейський інвестбанк анонсував місію в Україну – Шмигаль

Найближчими тижнями до України завітає місія Європейського інвестиційного банку, у ході якої обговорюватимуть, зокрема, допомогу малому та середньому бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками розмови прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президентом ЄІБ Вернером Гойером.

Шмигаль наголосив, що швидкий процес євроінтеграції України та отримання повноцінного членства покращить співпрацю з Банком, адже "це хороша основа для старту нових проектів відновлення, модернізації та реформування нашої країни". Він додав, що деякі об’єкти інфраструктури необхідно відновити вже зараз, для чого Україні потрібно 3,4 млрд доларів вже цьогоріч.

Україна сподівається, що Європейський інвестбанк долучиться до фінансування відновлення України, а також до державної програми грантової підтримки малого й середнього бізнесу.

"Сьогодні держава розуміє, що великі підприємства перебувають під загрозою обстрілів росії. Частина з них уже має пошкоджену або зруйновану інфраструктуру, внаслідок чого багато людей залишилися без роботи. Тож наша мета — швидко створити багато робочих місць, і ми бачимо реалізацію цього завдання в розвитку й створенні мікро, малого й середнього бізнесу", – розповів Шмигаль.

Під час розмови Гойер ініціював відправлення наступної місії ЄІБ в Україну. Зазначається, що у ході місії, зокрема, розглядатимуть і такий напрямок співпраці.ʼ

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Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.