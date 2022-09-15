Норвегія готова до перемовин з ЄС для вирішення енергетичної кризи

Норвегія та її видобувники газу готові вести переговори з Європейським Союзом, щоб вирішити енергетичну кризу на континенті.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву прем’єр-міністра Йонаса Гар Сторе в четвер.

"Ми не закриваємо жодних дверей для будь-якого діалогу чи контакту", — сказав він. "Це не в інтересах Норвегії, аби ми мали значне підвищення цін на газ. Ми готові вислухати компанії та побачити, яку роль ми можемо зіграти".

Норвегія та ЄС ініціювали створення цільової групи для розробки способів управління дефіцитом природного газу в Європі. У четвер вранці Стор зустрівся з керівниками найбільших виробників нафти та газу країни, зокрема – Equinor ASA, Aker BP ASA та Var Energi ASA.

"Те, що найбільше хвилює компанії, — це питання довгострокових контрактів і того, як з ними правильно поводитися", — сказав міністр енергетики Тер’є Асланд. "Це стає питанням гарантій і управління ризиками, щоб впоратися з ризиком, який існує на ринку".





