Як дістатися з Харкова до деокупованих Ізюму й Балаклії: "Укравтодор" показав маршрут для цивільних

В "Укравтодорі" опублікували маршрут для цивільних, за яким можна безпечно дістатися з Харкова до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору" у Facebook.

"З 11 вересня Служба автомобільних доріг у Харківській області обстежує звільнені від окупантів території Харківщини. У надскладних умовах разом з піротехніками ДСНС дорожники оцінюють завдану росією шкоду дорожній інфраструктурі.

Завершуємо розробляти план логістичного з’єднання Харківської області. Дорожня техніка почала очищувати автошляхи від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни", - йдеться у повідомленні.

В "Укравтодорі" розповіли, що передусім відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.

На графіці – маршрут, яким до цих населених пунктів цивільні можуть дістатися з Харкова.

укравтодор

Переглянути маршрут у навігаторі можна за посиланням: https://goo.gl/maps/NzJ2PydGEeUgDVcT9.

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"Укравтодор" наголошує, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендують пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.

"Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху", - додали в "Укравтодорі".

Економічна правда