УЗ запускає сполучення до деокупованої Балаклії

Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами на Харківщині і з 15 вересня запускає рейковий автобус з Харкова до Балаклії.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж", – повідомили у компанії.

Потяг №6403/6402 Харків – Балаклія – Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55.

З Балаклії він вирушатиме о 09:15 та прибуватиме до Харкова об 11:10.

Потяг №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Харкова о 19:55.

Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 грн.

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