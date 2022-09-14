Основні фондові індекси США показали найбільше одноденне падіння з початку пандемії: причини

Розпродажі у вівторок призвели до різкого падіння американських акцій після звіту про інфляцію, в якому індекс споживчих цін перевищив прогнози, - це розвіяло надії на те, що ФРС зможе пом’якшити свою політику в найближчі місяці.

Про це пише Reuters.

Усі три основні фондові індекси США різко знизилися, зафіксувавши найбільше одноденне падіння з червня 2020 року під час пандемії COVID-19.

Так, промисловий індекс Dow Jones впав на 1276,37 пункта, або 3,94%, до 31104,97, S&P 500 втратив 177,72 пункта, або 4,32%, знизившись до 3932,69.

А Nasdaq Composite впав на 632,84 пункта, або 5,16%, до 11633,57.

"Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили сесію глибоко в мінусі.

Комунікаційні послуги, споживчі і технічні акції впали більш ніж на 5%, тоді як технологічний сектор напівпровідників впав на 6,2%", - пише Reuters.

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"Розпродажі не є сюрпризом, враховуючи останні дані", - сказав портфельний менеджер Kingsview Asset Management у Чикаго Пол Нолті.

Фінансові ринки очікують підвищення процентної ставки щонайменше на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного тижня.

За словами аналітиків, зберігаються побоювання, що тривалий період посилення політики з боку ФРС може перекинути економіку на межу рецесії.

Нагадаємо:

Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах у серпні зріс на 0,1%, хоча економісти очікували його скорочення на 0,1% – очікується, що Федрезерв втретє поспіль підвищить ставки на 75 базисних пунктів.

У липні споживча інфляція у США сповільнилась до 8,5% порівняно з липнем минулого року (у червні показник сягнув рекордних з листопада 1981 року 9,1%).

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.

Представники ФРС заявляли, що хочуть досягти діапазону ставки від 3,25 до 3,5% до кінця року. Інвестори наразі очікують побачити дещо більший діапазон від 3,5% до 3,75% до кінця року.

Економічна правда