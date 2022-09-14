Укрпошта відновлює роботу у звільненій Балаклії

Національний поштовий оператор Укрпошта з 13 вересня почав відновлювати роботу в звільнених містах Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що пересувні відділення Укрпошти першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.

"Сотні пенсіонерів вже отримали свої пенсії за травень, липень та вересень поточного року, які Укрпошта продовжить виплачувати протягом наступних тижнів. Згодом будуть виплачені і інші місяці", - йдеться у повідомленні.

Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.

"Ми постійно підтримуємо зв’язок з військово-цивільною адміністрацією області і чекаємо на інформацію, коли можна буде відновити доставку пошти та пенсій у інші звільнені міста та села Харківської області. Ми розуміємо, що люди тут чекають на свої пенсії, тому їхня доставка - першочергове завдання.

Пересувні відділення закриють на початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену Балаклію", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

ВІДЕО ДНЯ

Також найближчими днями планується відновлення доставки посилок.

Нагадаємо:

Поштовий сервіс "Нова пошта" оголосив про відновлення роботи в Балаклії: компанія заявила, що починає активно відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.

Силами ССО "Азов Харків" та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області, від селища Веселе до міста Вовчанськ.

У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Економічна правда