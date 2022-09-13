"Нова пошта" відновила роботу у Балаклії

фото: нова пошта

Поштовий сервіс "Нова пошта" оголосив про відновлення роботи в Балаклії: компанія заявила, що починає активно відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"Відучора, 12 вересня, запрацювало мобільне відділення Нової пошти на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно знаходиться за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години.

Сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку", - пояснили в компанії.

"Тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті - їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта доставить все якнайшвидше", - додали в "Новій пошті".

фото: нова пошта

У компанії зазначили, що до кінця тижня планують відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.

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