На Харківщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів

Енергопостачання у Харкові та області повністю відновлено після російських обстрілів критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківська область. Електропостачання міста та області відновлено на 100%", - написав він у Telegram.

Раніше профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Нагадуємо:

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині. Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

Згодом стало відомо, що удари були завдані, зокрема, по другій за потужністю Харківська ТЕЦ-5, Зміївській ТЕС та підстанціям високої напруги.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало звільнення українськими бійцями значної території Харківської області, що була окупована росіянами більше як пів року.