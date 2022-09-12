ЄС хоче змусити енергокомпанії "ділитися" своїми надприбутками з населенням – Reuters

Євросоюз планує змусити енергетичні компанії, що займаються викопним паливом, робити фінансовий внесок для допомоги населенню та галузям промисловості в умовах енергетичної кризи в блоці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа в розпорядженні редакції.

Так, Європейська комісія хоче вимагати від компаній, що займаються викопним паливом та які отримують додаткову вигоду від стрімкого зростання цін на енергоносії, робити фінансовий внесок для допомоги громадянам і галузям промисловості, які постраждали від зростання цін.

Проєкт пропозиції, деталі якої, як очікується, Брюссель опублікує цього тижня, передбачає запровадження країнами ЄС "внеску солідарності" для бізнесу в галузі викопного палива. Нафтові, газові, вугільні та нафтопереробні компанії повинні будуть зробити такий внесок на основі "оподатковуваного надприбутку, отриманого в 2022 фінансовому році".

Тимчасова схема акумулюватиме кошти для урядів для фінансування заходів, які можуть допомогти пом’якшити енергетичну кризу в Європі. Зокрема, шляхом підтримки домогосподарств і підприємств, які стикаються з високими рахунками за електроенергію, допомоги енергоємним галузям промисловості, скорочення споживання енергії в ЄС і підвищення енергетичних запасів у країнах блоку.

"Внески солідарності обґрунтовуються тим, що такі компанії отримують непередбачувані надприбутки, які зумовлені непередбаченими обставинами", – йдеться у проєкті пропозиції. "Ці прибутки не відповідають будь-якому регулярному прибутку, який ці суб'єкти могли б або могли очікувати отримати за нормальних обставин, якби непередбачувані події на енергетичних ринках ... не відбулися".

Згідно з документом, ЄК також запропонує захід для перерозподілу прибутків від електростанцій, що працюють на негазових джерелах енергії, для підтримки споживачів та скорочення попиту на електроенергію в ЄС.

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У Євросоюзі планують стягувати податок з надприбутків негазових енергетичних компаній, аби завдяки цим коштам помʼякшити вплив газової кризи на споживачів.

Єврокомісія працює над обмеженням ціни електроенергії, виробленої з інших від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за МВт-год у спробах помʼякшити вплив газової кризи на споживачів у ЄС