Nissan продовжив зупинку роботи заводу в РФ ще на три місяці

Японський автовиробник Nissan продовжив зупинку роботи свого заводу в Санкт-Петербурзі в Росії ще на три місяці до кінця грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Виробництво призупинено в Санкт-Петербурзі до кінця грудня, співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і будемо вживати необхідних заходів", – сказав представник Nissan.

Роботи на заводі, який з березня знаходиться у простої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спершу планувалося відновити наприкінці вересня.

Як пише агентство Nikkei призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через продовження труднощів з отриманням запчастин з Європи та Японії.

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Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".