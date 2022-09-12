У Путіна кажуть, що Росія не планує виводити свої війська із території ЗАЕС

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує виводити своїх військових із території Запорізької АЕС (ЗАЕС).

Про це він сказав під час щоденного прес-колу, пише "Коммерсантъ".

При цьому Пєсков повторив тези російської пропаганди, що нібито це Україна обстрілює станцію - він стверджує, що "головне - змусити українську сторону припинити варварські обстріли об'єктів на території станції"

"Зараз не йдеться про відведення військ… Ми, як і раніше, закликаємо всі країни вжити свій вплив - ті країни, які мають такий, - на українську сторону припинити ці обстріли, які продовжуються на щоденній основі", - повторив тези роспропаганди речник Путіна.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Повідомлялось про підготовку до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що довіряє звіту МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, але повторив тези російської пропаганди, що нібито обстріли станції йдуть з української території.

Путін при цьому збрехав, що на території станції немає військової техніки. За його словами, "там Росгвардія просто стоїть, охороняє периметр".

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) раніше оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на Запорізьку атомну електростанцію.

Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2.

Також місія МАГАТЕ зафіксували присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС справила негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".

У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.

Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.

Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.

"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.

Економічна правда