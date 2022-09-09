У МАГАТЕ закликають негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї.

Про це йдеться у зверненні Гроссі 9 вересня, яке опубліковано в YouTube та на сайті МАГАТЕ.

Він наголосив, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

"Сьогодні від співробітників МАГАТЕ на місці я дізнався про серйозну ситуацію, яка склалася минулої ночі на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Енергетична інфраструктура, що живить місто Енергодар, де проживають оператори АЕС та їхні родини, була зруйнована внаслідок обстрілу розподільчого пункту на міській ТЕС, що призвело до повного знеструмлення в Енергодарі: немає води, немає світла , немає каналізації.

Враховуючи посилення та продовження обстрілів, існує невелика ймовірність відновлення надійного зовнішнього електропостачання ЗАЕС, особливо тому, що обстріли постійно та неодноразово пошкоджують енергетичну інфраструктуру", - розповів Гроссі.

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"МАГАТЕ розуміє, що оператор, який більше не впевнений у відновленні електропостачання за межами об’єкта, розглядає можливість зупинити єдиний діючий реактор, який залишився.

Тоді вся електростанція повністю залежатиме від аварійних дизель-генераторів для забезпечення життєво важливих функцій ядерної безпеки та безпеки. І, як наслідок, оператор не зможе повторно запустити реактори, якщо не буде надійно відновлено зовнішнє електропостачання.

Крім того, є ознаки того, що у зв’язку з дедалі складнішими обставинами, з якими стикаються жителі Енергодара, існує значний ризик впливу на наявність необхідного персоналу на майданчику для продовження безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС.

Це нестійка ситуація, яка стає дедалі небезпечнішою. Енергодар померк. Електростанція не має зовнішнього живлення. І ми бачили, що як тільки інфраструктура відремонтована, вона знову пошкоджується. Це абсолютно неприпустимо", - наголосив керівник МАГАТЕ.

"Тому я настійно закликаю до негайного припинення всіх обстрілів у цьому районі. Тільки це забезпечить безпеку обслуговуючого персоналу та дозволить довгостроково відновити енергопостачання Енергодару та електростанції.

Цей драматичний розвиток подій свідчить про абсолютну необхідність створити зону ядерної безпеки. Це єдиний спосіб гарантувати, що ми не зіткнемося з ядерною аварією", - зауважив Гроссі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, проєкт резолюції МАГАТЕ за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України.

Раніше МАГАТЕ у своєму звіті підтвердила, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

Економічна правда