Євро підскочив до 3-тижневого максимуму на тлі негативних сигналів ЄЦБ, долар "загальмував" – Reuters

reuters

Євро підскочив до понад тритижневого максимуму по відношенню до долара в понеділок, а фунт стерлінгів зріс до найвищого рівня цього місяця, оскільки офіційні особи ЄЦБ наполягали на необхідності подальшого агресивного посилення монетарної політики.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що долар "загальмував" щодо кошика з шести світових валют недалеко від двотижневого мінімуму напередодні ключових даних про інфляцію в США цього тижня, які можуть дати ФРС можливість уповільнити темпи підвищення процентних ставок на засіданні 21 вересня.

Так, євро підскочив до 1,0130 долара, що на 0,32% вище, ніж у п'ятницю.

Фунт стерлінгів піднявся до 1,1681 долара.

"Представники ЄЦБ бачать зростаючий ризик того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордну інфляцію в єврозоні", - пише Reuters із посиланням на 2 джерела.

В інтерв’ю німецькому радіо на вихідних президент Бундесбанку Йоахім Нагель сказав, що якщо картина споживчих цін не зміниться, "потрібні подальші чіткі кроки".

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Зазначається також, що у контексті долара інвестори насторожені напередодні звіту про індекс споживчих цін США у вівторок, незважаючи на те, що офіційні особи ФРС продовжували свою агресивну риторику в п'ятницю.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

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Економічна правда