Німеччина нарощує імпорт хімікатів через високі ціни на енергоносії

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Німеччина все частіше імпортує хімічні речовини, оскільки власні промислові гіганти BASF SE борються з різким зростанням цін на енергоносії через скорочення російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Внаслідок поглиблення кризи обсяги хімічного імпорту Німеччини зросли майже вдвічі. За даними Федерального статистичного управління, у першій половині 2022 року Німеччина імпортувала близько 2,8 млрд тонн неорганічних хімікатів. Це майже на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тим часом вітчизняне хімічне виробництво стрімко впало, оскільки виробники скорочують виробництво через захмарні витрати на газ.

Дані зміни в хімічній галузі підкреслюють глибину енергетичної проблеми в Німеччині, яка страждає від вищих цін, ніж сусідні країни, через залежність від російського газу. Падіння внутрішнього виробництва може бути першою ознакою економічної кризи, яка наростає в країні.

BASF, найбільший хімічний виробник Німеччини, заявив у липні, що почав купувати аміак, а не виробляти його, щоб зменшити споживання газу на своєму заводі в Людвігсхафені. Водночас національна нафтова компанія Абу-Дабі відправила свою першу партію низьковуглецевого аміаку до Німеччини цього місяця.

Експерти все частіше починають помічати суттєве імпортозаміщення енерго- та газоємних продуктів, що є свідченням наростання внутрішніх проблем країни.

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Нагадаємо:

У своїй суботній заяві канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна та Європа готові витримати наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу.

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною".