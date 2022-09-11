Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт для товарів оборонного призначення на 90 днів

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Кабмін ухвалив постанову, яка врегульовує питання щодо сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Згідно з постановою у період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Нагадаємо:

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Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мит та податку на додану вартість імпорту товарів, що ввозяться підприємствами.