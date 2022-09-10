Статки домогосподарств США рекордно впали у другому кварталі

Згідно з даними звіту Федерального резерву статки домогосподарств у США впали на рекордні 6,1 трильйона доларів у другому кварталі до найнижчого рівня за рік.

Про це повідомляє Reuters.

Чистий капітал домогосподарств впав до 143,8 трлн доларів на кінець червня з 149,9 трлн доларів на кінець березня, що є другим квартальним спадом поспіль. До червня колективне багатство американців впало більш ніж на 6,2 трлн доларів з рекордних 150 трлн доларів наприкінці 2021 року.

Цьогорічне зниження багатств у другому кварталі було приблизно на 30 млрд доларів більше, ніж попередній рекорд, зафіксований двома роками раніше, пов'язаний з початком пандемії COVID-19. Цей спад у другому кварталі 2020 року все ще залишається найбільшим у відсотковому відношенні (на 5,2% проти 4,1% в останньому звіті).

Останнє падіння було спричинене падінням вартості фондового ринку на 7,7 трлн доларів, оскільки акції впали в першій половині року через занепокоєння щодо різкого зростання інфляції та агресивної реакції ФРС підвищенням процентних ставок. Падіння ринку акцій перевищило зростання вартості нерухомості на 1,4 трильйона доларів.

Згідно з даними ФРС, загальний нефінансовий борг зріс на 6,5% у річному вимірі після зростання на 8,3% у першому кварталі. Зростання заборгованості домогосподарств також сповільнилося до 7,4% річних темпів з 8,3% за перші три місяці року, тоді як рівень заборгованості підприємств, федеральних, державних і місцевих органів влади навпаки зріс.

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Нагадаємо:

У липні споживча інфляція у США сповільнилась до 8,5% порівняно з липнем минулого року (у червні показник сягнув рекордних з листопада 1981 року 9,1%).

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні