Україна отримає близько 530 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити майже 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку до державного бюджету.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету", – зазначив прем’єр.
Отримані кошти від МБРР Україна планує спрямувати на виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.
Нагадаємо:
Національний банк очікує, що до кінця року Україна отримає 12 млрд доларів анонсованої допомоги від міжнародних партнерів.
Уряд очікує, що до кінця року Україна отримає решту 3 млрд євро від Євросоюзу в рамках пакету допомоги у 9 млрд євро, при цьому вже ведуться консультації щодо програми на наступний рік.