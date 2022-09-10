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Україна отримає близько 530 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Субота, 10 вересня 2022, 14:54 - Економічна правда
 
getty images

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити майже 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку до державного бюджету.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму  Telegram.

"Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету", – зазначив прем’єр. 

Отримані кошти від МБРР Україна планує спрямувати на виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Нагадаємо:

Національний банк очікує, що до кінця року Україна отримає 12 млрд доларів анонсованої допомоги від міжнародних партнерів.

Уряд очікує, що до кінця року Україна отримає решту 3 млрд євро від Євросоюзу в рамках пакету допомоги у 9 млрд євро, при цьому вже ведуться консультації щодо програми на наступний рік.

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