Рівень безробіття в Канаді зріс до 5,4%

Статистичне управління Канади повідомило про скорочення 39 700 робочих місць у серпні в економіці країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рівень безробіття зріс до 5,4% з рекордно низьких 4,9% у червні та липні. Це найбільше зростання кількості безробітних з моменту введення суворих заходів проти Covid у січні.

Зменшення зайнятості та вищий рівень безробіття можуть свідчити про відновлення балансу робочої сили в країні, оскільки підвищення ставок Банком Канади починає охолоджувати економічне зростання та сповільнювати попит.

Збільшення попиту на ринку праці може призвести до зниження темпів зростання зарплати в країні.

Основна частина втрат робочих місць у серпні є державний сектор – 27 600 посади. Також у сфері будівництва, яка раніше постійно розвивалась, спостерігається скорочення найму.

ВІДЕО ДНЯ

Додається, що зменшення робочих місць у будівництві свідчить про те, що підвищення процентних ставок впливає на ринок праці.

Зниження зайнятості в серпні призвело до загального зниження з травня та становить 114 000 робочих місць, що свідчить про те, що діяльність з найму починає сповільнюватися. Однак дані продовжують демонструвати ознаки надзвичайної напруженості на ринку праці, навіть після трьох місяців втрати роботи.

У регіональному розрізі зайнятість найбільше впала в Британській Колумбії, Манітобі та Новій Шотландії, тоді як вона зросла в Квебеку. В інших провінціях, включно з Онтаріо, зміни мало.

Нагадаємо:

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття – близько 35%, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників.