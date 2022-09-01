У Мінагрополітики розповіли, скільки агропродукції Україна експортувала у серпні

У серпні Україна експортувала 4,5 мільйона тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"У серпні без врахування розблокованих чорноморських портів експорт зерна та олійних культур з України становив 3 млн тонн. Тут ми говоримо про експорт автомобільним вантажним транспортом, залізницею та з дунайських портів", - сказав він.

Відповідно, через розблоковані порти Україна у серпні експортувала 1,5 млн тонн агропродукції.

Висоцький додав, до повномасштабного вторгнення Росії експорт аграрної продукції з України щомісяця становив 6 млн тонн.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП розповів, що Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.