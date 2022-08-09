Уряд працює над спрямуванням коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування коштів, отриманих державою від ренти на видобуток природного газу, на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.

Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram.

"Розвиток українського видобутку газу – першочергове завдання для всіх відповідальних осіб", - зауважив Шмигаль під час наради за участю Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну та "Нафтогазу України".

Як повідомив прем’єр, станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.

Нагадуємо:

Внаслідок російського вторгнення використання природного газу в Україні скоротилось на 40%.