Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 12 тисяч земельних угод

З моменту зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення зареєстрували 112,7 тисячі земельних угод, з яких 11,7 тисячі зареєстровано після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Повідомляється, що заяви щодо отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5587 нотаріусів. Всього заяв – 6281, із них погоджено 5502, відмову отримали 778.

У період повномасштабного вторгнення найактивнішими ринками за регіонами були (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Кіровоградщина – укладено угод на 2,6 тис. га;

Полтавщина – укладено угод на 2,5 тис. га;

Вінниччина – укладено угод на 2,4 тис. га.

Загалом з 24 лютого по 8 серпня 2022 року було укладено 11,7 тисячі угод на площу у 20 412 га., а за останній тиждень – 2689 земельних угод на площу 2 259 га.

Додамо, що ринок продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні запрацював 1 липня 2021 року. Наразі купувати землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарі, а з 2024 року дозвіл отримають й іноземні громадяни.

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Нагадаємо:

За рік роботи ринку землі укладено більше 105 тисяч правочинів, у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 мільярдів.