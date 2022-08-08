Реєстрації вживаних авто в Україні у липні скоротились на 16% у річному вимірі

Український автопарк у липні поповнили майже 45,8 тисяч вживаних легкових авто - це на 16% менше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що з цієї кількості 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% - легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому.

При цьому найбільшу кількість реєстрацій поюзаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області - 14% від загальної кількості.

"Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області - 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в асоціації, впродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто:

VOLKSWAGEN Passat – 2,8 тис. шт.;

VOLKSWAGEN Golf – 2,7 тис. шт.;

RENAULT Megane – 2,2 тис. шт.;

SKODA Octavia – 1,7 тис. шт.;

FORD Focus – 1,3 тис. шт.

"Усього з початку цього року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис б/в легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року", - резюмували в асоціації.

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Економічна правда