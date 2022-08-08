Реєстрації вживаних авто в Україні у липні скоротились на 16% у річному вимірі
Український автопарк у липні поповнили майже 45,8 тисяч вживаних легкових авто - це на 16% менше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
Зазначається, що з цієї кількості 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% - легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому.
При цьому найбільшу кількість реєстрацій поюзаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області - 14% від загальної кількості.
"Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області - 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли в асоціації, впродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто:
- VOLKSWAGEN Passat – 2,8 тис. шт.;
- VOLKSWAGEN Golf – 2,7 тис. шт.;
- RENAULT Megane – 2,2 тис. шт.;
- SKODA Octavia – 1,7 тис. шт.;
- FORD Focus – 1,3 тис. шт.
"Усього з початку цього року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис б/в легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року", - резюмували в асоціації.
Нагадаємо:
За місяць - після скасування пільг на розмитнення імпорту - ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.
Економічна правда