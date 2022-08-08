Ахметов готує другий позов проти Росії на 450 мільйонів гривень

Компанія "Укртелеком", яка належить Рінату Ахметову, готується подати позов проти Росії, вимагаючи компенсувати збитки майже на пів мільярда гривень завдані бойовими діями.

Про це повідомив директор дирекції стратегії та розвитку бізнесу "Укртелекому" Ігор Яремчук в інтерв’ю SPEKA.

За словами Яремчука, кількість абонентів і дохід від оптичного інтернету суттєво зросли у порівнянні з минулим роком, проте вони значно нижчі від запланованих.

Він зазначив, що у першому півріччі 2022 року дохід компанії знизився на 6% від запланованих. Також дохід комерційної оренди скоротився на 27% у порівнянні з довоєнним часом.

До збитків в "Укртелеком" додали навіть міграцію всередині країни та за кордон, що призвела до відтоку абонентів.

Наразі суму збитків оцінюють в 450 млн гривень, однак вона є не повною, оскільки не враховує зупинку господарської діяльності операційний прибуток (EBITDA), який на сьогодні оцінюється в щонайменше 14 млн грн на місяць. А темпи підключення до оптичного інтернету нижче на 50% від запланованих до повномасштабного вторгнення.

Залишається незрозуміла ситуація із будівлями компанії, котрі зараз перебувають на території, що тимчасово окуповані Росією.

ВІДЕО ДНЯ

"Наприклад, так званий "Мир телеком" використовує наші приміщення як центри обслуговування у Херсоні та Мелітополі, а в одному з міст Запорізької області місцевий провайдер за підтримки окупантів "віджав" наш офіс", – повідомляє Яремчук.

Нагадаємо:

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.