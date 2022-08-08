"Слуга" намагався загальмувати заборону в Україні небезпечного азбесту

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк переконував членів комітету ВР з питань здоров’я про необхідність скасувати норму щодо заборони використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.

Відповідне засідання Комітету ВРУ з питань здоров’я нації відбулось 26 липня.

На засіданні, зокрема, розглядались поправки до другого читання законопроєкту №4142, який містить відповідну норму про заборону азбесту.

Під час засідання профільного комітету депутат наголошував на необхідності відтермінувати заборону азбесту, який ВООЗ визнала шкідливим матеріалом, та який, зокрема, в країнах ЄС заборонено використовувати з 2005 року.

За словами Нагорняка, це призведе до зупинки заводу в Краматорську і втрати 150 робочих місць. Будівельні матеріали з використанням азбесту в Україні випускає тільки ТОВ "Краматорський шифер".

"Сьогодні ми хочемо заборонити виробництво азбестового шиферу і незрозуміло, чим ми його замінимо… Якщо Європейський союз вимагає від нас таку норму, то треба дати можливість на 3-5 роки перехідний період", – заявив він під час свого виступу.

Нагадаємо, Сергій Нагорняк є членом комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Раніше голова комітету ВР з питань здоров’я Михайло Радуцький зазначав, що у монобільшості є депутати, які виступають проти заборони використання у будівництві азбесту, а також, що ухвалення відповідної норми про заборону намагається зірвати група лобістів, в тому числі з боку Казахстану.

Наприкінці 2021 року ЕП писала, що урядова делегація Казахстану намагалась переконати українських чиновників не забороняти азбест попри те, що депутати вже ухвалили в першому читанні згадуваний законопроєкт №4142, який містить норми щодо його заборони.

Нагадуємо:

Верховна Рада ще на початку 2021 року підтримала в першому читанні законопроєкт №4142 про систему громадського здоров'я, який, крім іншого, забороняє використання азбесту.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнає азбест небезпечним для здоров'я. А у класифікації Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи азбесту віднесені до першої групи канцерогенів.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана ввести заборону на використання азбесту в виробництві в рамках адаптації українського законодавства до 31 жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).

Найбільшими виробниками азбесту у світі є Росія та Казахстан. Саме вони найактивніше лобіюють продовження використання хризотилу, попри застереження ВООЗ. Ці країни ведуть власну пропагандистську кампанію на противагу західним країнам, щоб унеможливити або відтермінувати заборону речовини.

Детальніше читайте про це у статті: "Чи відмовиться Україна нарешті від небезпечного азбесту?"