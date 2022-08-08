Японія не змінює свою політику щодо частки в російському проєкті "Сахалін-1"

Японська політика збереження частки у російському нафтогазовому проєкті "Сахалін-1" не змінюється.

Про це на пресконференції 8 серпня заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коічі Хагіуда, передає Nikkei.

Раніше президент РФ Путін підписав указ, який забороняє компаніям з Японії та інших "недружніх країн" торгувати акціями "Сахаліна-1".

Указ Путіна забороняє капітальні операції з проєктами розробки нафти і газу, які Росія вважає стратегічно важливими. Заборона триватиме до кінця 2022 року і, за потреби, може бути продовжена.

"Я думаю, що це означає, що ми повинні припинити торгівлю частками в "Сахаліні-1" з третіми сторонами або третіми країнами. Ми збережемо нашу поточну політику, тому ситуація не зміниться", - заявив японський міністр.

"Для Японії, 90% нафтового імпорту якої займає Близький Схід, Росія залишається "цінним джерелом закупівель поза межами Близького Сходу", - додав Хагіуда.

За словами міністра, позиція країни щодо участі у проєкті "Сахалін-2" також залишається незмінною.

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Нагадаємо:

Одна з найбільших нафтових компаній у світі, американська Exxon Mobil Corporation, веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.

Економічна правда