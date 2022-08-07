З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством

фото: мінінфраструктури

У неділю, 7 серпня, з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що на борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис тонн агропродукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць.

Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

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У міністерстві додали, що в рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис тонн кукурудзи.

Нагадаємо:

Уперше зі старту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією. 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

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Економічна правда