До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

фото: мінінфраструктури

Балкер FULMAR S зайшов до порту "Чорноморськ" та готовий для завантаження – це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномаштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

"Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо:

У неділю, 7 серпня, з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Уперше зі старту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

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2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією. 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

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Економічна правда