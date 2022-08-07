Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з РФ у 435 мільйонів доларів
Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, через рішення про вихід з російського ринку зазнає збитків на $435 млн.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанїі за 2 квартал 2022 року.
"Через війну в Україні компанія раніше оголосила про намір призупинити майбутні інвестиції в Росії та займається продажем свого російського бізнесу.
Ball провела аналіз очікуваної відшкодування грошових потоків, щоб оцінити справедливу вартість довгострокових активів, і зафіксував збиток від знецінення у розмірі $435 млн", - заявила компанія.
У 2021 році на її російський бізнес припало приблизно 4% загальної чистої виручки та 8% загального операційного прибутку компанії.
Крім того, в 2021 заводи Ball в Росії виробили близько 5% від 112,5 млрд її світових поставок банок для напоїв.
У Росії Ball належать три заводи з виробництва алюмінієвих банок: у Московській, Ленінградській та Челябінській областях.
Нагадаємо:
Раніше американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, оголосила про рішення залишити Росію.
Економічна правда