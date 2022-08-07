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Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з РФ у 435 мільйонів доларів

Неділя, 7 серпня 2022, 12:25 - Олексій Павлиш
 
getty images

Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, через рішення про вихід з російського ринку зазнає збитків на $435 млн.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанїі за 2 квартал 2022 року.

"Через війну в Україні компанія раніше оголосила про намір призупинити майбутні інвестиції в Росії та займається продажем свого російського бізнесу. 

Ball провела аналіз очікуваної відшкодування грошових потоків, щоб оцінити справедливу вартість довгострокових активів, і зафіксував збиток від знецінення у розмірі $435 млн", - заявила компанія.

У 2021 році на її російський бізнес припало приблизно 4% загальної чистої виручки та 8% загального операційного прибутку компанії. 

Крім того, в 2021 заводи Ball в Росії виробили близько 5% від 112,5 млрд її світових поставок банок для напоїв.

У Росії Ball належать три заводи з виробництва алюмінієвих банок: у Московській, Ленінградській та Челябінській областях.

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Нагадаємо:

Раніше американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, оголосила про рішення залишити Росію.

Економічна правда

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