Через війну в Україні Італія отримала "негативний" прогноз кредитного рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство "Moody's" кредитний прогноз Італії з "стабільного" на "негативний".

Про це повідомляє Moody`s.

Через кілька тижнів після відставки Маріо Драгі з посади прем’єр-міністра Італії фінансові проблеми країни посилились. Експерти в ослабленні кредитної ситуації держави відзначають дві основні причини: перша – повномасштабна війна Росії проти України, друга – зміна політичного керівництва в Італії.

Зазначається, що державний борг Італії за своїм обсягом перевищує значну частину країн Єврозони. Агентство підтвердило суверенний рейтинг Італії на рівні Baa3.

Додатковою загрозою країни є проблема з енергопостачанням, яка може спричинити послаблення економічної активності й припинення зростання ВВП. Відповідно виникає загроза на фіскальну міцність Італії.

Італія схвалила новий пакет допомоги вартістю близько 17 мільярдів євро, щоб допомогти захистити компанії та сім’ї від стрімкого зростання витрат на енергоносії та підняття цін на споживчі товари.

Однак, попередні дані показали, що економіка країни зросла на 1,0% у другому кварталі цього року проти попередніх трьох місяців, що є сильнішим показником, ніж передбачалось.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підписали кредитний договір на 200 мільйонів євро.

Італія близька до укладення угоди з корпорацією Intel початковою вартістю 5 млрд дол щодо будівництва у країні заводу зі складання та упаковки передових напівпровідників.