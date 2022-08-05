Росія заборонила іноземним інвесторам продавати свої акції в енергетиці і банках 

Президент Росії своїм указом обмежив можливість для іноземних інвесторів,що є громадянами країн, які у РФ вважаються "недружніми", продавати свої частки в банках та пов’язаних з енергетикою компаніях.

Про це йдеться в опублікованому указі президента РФ.

У ньому зазначено, що обмеження стосуються деяких категорій юридичних осіб, які є співвласниками, чи мають частку з проєкту про розподіл продукції, а також виробники обладнання і сервісні компанії, що обслуговують паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) країни.

Крім того, обмеження стосується і банківської сфери. Список банків, на який розповсюджується указ, має затвердити президент за поданням уряду. Аналогічна ситуація стосується акцій компаній-користувачів надр з родовищами вуглеводнів, металу, алмазів.

На формування списку банків, які підпадатимуть під дію указу, уряду дано 10 днів.

Даний указ діятиме до 31 грудня з можливістю постійної пролонгації. Нагадаємо, що він стосується осіб, які є громадянами країн, котрі за рішенням влади відтепер є "недружніми" для РФ. Мова йде про країни, що наклали санкції на Росію.

Усі угоди, що порушують цей указ будуть вважатись юридично нікчемними. Однак існує механізм, за яким спеціальним рішенням президента можна таки здійснити угоду іноземному інвестору.

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