Курс валют на 5 серпня: гривня дещо ослабла в касах банків

У касах банків готівковий курс гривні дещо ослаб, а курсові спреди на чорному ринку 5 серпня скоротилися: котирування вже становлять 38,97 - 39,55 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:20 курс долара становить 38,97 - 39,55 грн, хоча у середу коливався на рівні 38,88 - 39,71 грн. Таким чином, курсовий спред зменшився: продати долар для українців стало дорожче, а купити – дешевше.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,6 - 39,7 грн (курс на 4 серпня – 38,5 - 39,5 грн);

Євро – 39,9 - 40,2 грн (курс на 4 серпня – 39,6 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,4 - 39,1 грн;

Ощадбанк – 38,6 - 39,6 грн;

Укрексімбанк – 38,9 - 39,7 грн;

Райффайзен – 38,8 - 40,0 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,037 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,7 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.





