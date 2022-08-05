У Канаді не вважають, що українська ГТС може повністю замінити "Північний потік-1"

Уряд Канади не повірив у здатність української газотранспортної системи замінити Північний потік.

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, пише Bloomberg.

Під час виступу у місцевому парламентів він пояснив, що рішення В Канади повернути до Європи газову турбіну Газпрому пов'язане із безальтернативністю газового маршруту "Північний потік-1" для Німеччини.

"Суть у тому, що прокачування до Німеччини через трубопроводи, які ведуть із Росії через Україну, були б значно нижчими, ніж ті, на які здатен Північний потік", – сказав Вілкінсон.

Він додав, що уряд Канади вказав на воєнні ризики транспортування газу через Україну, а також на те, що Росія точно так само могла б знайти причини для зменшення постачання через українську ГТС.

За словами Вілкінсона, рішення Канади щодо турбіни було ухвалене в тісній консультації з її союзниками з НАТО.

У свою чергу пані посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка виступала в тому ж парламентському комітеті після Вілкінсона, заперечила його аргументам.

ВІДЕО ДНЯ

"Це неправда, що Україна не може замінити газовий транзит до Німеччини. Це єдиний трубопровід (українська ГТС), де російський монополіст "Газпром" не має частки, і він працює навіть під час війни", – сказала вона.

Нагадуємо:

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявляв, що українська газотранспортна система здатна транспортувати до Європи понад 200 млн куб. м газу на добу та замінити російські газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2".