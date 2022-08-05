У Канаді не вважають, що українська ГТС може повністю замінити "Північний потік-1"
Уряд Канади не повірив у здатність української газотранспортної системи замінити Північний потік.
Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, пише Bloomberg.
Під час виступу у місцевому парламентів він пояснив, що рішення В Канади повернути до Європи газову турбіну Газпрому пов'язане із безальтернативністю газового маршруту "Північний потік-1" для Німеччини.
"Суть у тому, що прокачування до Німеччини через трубопроводи, які ведуть із Росії через Україну, були б значно нижчими, ніж ті, на які здатен Північний потік", – сказав Вілкінсон.
Він додав, що уряд Канади вказав на воєнні ризики транспортування газу через Україну, а також на те, що Росія точно так само могла б знайти причини для зменшення постачання через українську ГТС.
За словами Вілкінсона, рішення Канади щодо турбіни було ухвалене в тісній консультації з її союзниками з НАТО.
У свою чергу пані посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка виступала в тому ж парламентському комітеті після Вілкінсона, заперечила його аргументам.
"Це неправда, що Україна не може замінити газовий транзит до Німеччини. Це єдиний трубопровід (українська ГТС), де російський монополіст "Газпром" не має частки, і він працює навіть під час війни", – сказала вона.
Нагадуємо:
Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявляв, що українська газотранспортна система здатна транспортувати до Європи понад 200 млн куб. м газу на добу та замінити російські газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2".