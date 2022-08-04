США надасть ВООЗ 1,8 мільйонів доларів на підтримку охорони здоров’я в Україні

Getty Images

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть ВООЗ додаткові 1,8 мільйонів доларів для підтримки охорони здоров'я в Україні.

Про це повідомили у ВООЗ агентству Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ці кошти спрямують на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду з особливим акцентом на найуразливіші групи. Зокрема, людей із особливими потребами, які мешкають у віддалених районах та внутрішньо переміщених осіб.

А також на посилення інформаційних систем охорони здоров'я, що забезпечують регулярний потік даних, та покращення моніторингу доступності послуг.

Рішення про виділення коштів було ухвалено за підсумками зустрічі заступника адміністратора USAID Ізабель Коулман із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюге.

"Здоров'я має бути в центрі гуманітарної допомоги, а також ключовим компонентом відновлення України. Інвестування у здоров'я наразі принесе дивіденди пізніше, коли нарешті настане мир", – наголосив Клюге.

Загалом із початку великої війни USAID надала ВООЗ 15,5 млн дол на критично важливу підтримку охорони здоров'я в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє майже 74 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від війни.