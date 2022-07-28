USAID виділяє ще 74 мільйони доларів гумдопомоги для українців

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє майже 74 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від війни.

Про це йдеться у заяві USAID.

"Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги, яку USAID надала українцям, сягнула понад 1 мільярда доларів США, а загальний внесок уряду США – понад 1,5 мільярда доларів.

За підтримки Сполучених Штатів та інших країн гуманітарні організації надали допомогу 11 мільйонам людей. Це додаткове фінансування надасть невідкладні засоби гігієни, медичне обслуговування, психіатричне обслуговування, а також притулок і грошову допомогу українцям, які безпосередньо постраждали від конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Агентство США з міжнародного розвитку USAID передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.

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Ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – насіння, добрива, с/г техніки та пестицидів.

Економічна правда