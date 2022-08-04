БЕБ пропонує криміналізувати участь підсанкційних компаній з РФ і Білорусі у держзакупівлях

Бюро економічної безпеки пропонує заборонити участь у публічних закупівлях товарів, робіт і послуг компаній, власниками яких є резиденти з РФ і Білорусі, а закупівлі, які вже проведені - анулювати.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"На основі аналітичної інформації та звернення БЕБ до Кабінету Міністрів народні депутати виступили із законодавчою ініціативою щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення виконання окремого виду спеціальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, заборона брати участь та кримінальна відповідальність за умисне порушення замовниками торгів вимог законодавства про закупівлі передбачена у законопроєкті №7547. Йдеться про порушення законодавчо визначеної заборони підсанкційним особам брати участь у публічних закупівлях товарів, робіт і послуг згідно із Законами України "Про санкції" та "Про публічні закупівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі законопроєкт №7547 знаходиться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

"Прийняття Закону упередить відтік коштів з держбюджету України до бюджетів країн рф та рб, що посилить нашу економічну безпеку.

За умисне порушення замовниками торгів вимог законодавства про закупівлі буде встановлено кримінальну відповідальність", - заявив заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко.

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"Водночас, ми вважаємо за необхідне більш комплексно розглянути питання запровадження відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання усіх видів санкцій.

Фахівці БЕБ готові долучитися до подальшого опрацювання та вдосконалення норм Законопроєкту, з урахуванням вже існуючих законодавчих ініціатив", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше БЕБ повідомило, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з РФ чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями: сума таких закупівель - близько 65 млн грн.

Економічна правда