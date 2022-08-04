Агентство S&P підтвердило негативний кредитний рейтинг Києва на рівні ССС+
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings залишило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні "ССС+", незважаючи на зниження рейтингу України до "СС", прогноз все ще залишається негативним.
Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.
"Підтвердження, незважаючи на зниження суверенного рейтингу в іноземній валюті, відображає нашу думку про те, що Київ, як і раніше, здатний і готовий продовжувати виконувати свої зобов'язання з обслуговування боргу і в іноземній, і в національній валюті", – зазначило агентство в повідомленні.
Рейтинг "CCC+" означає, що емітент наразі є вразливим і залежить від сприятливих ділових, фінансових та економічних умов виконання своїх фінансових зобов'язань.
Крім цього, в умовах великої війни та подальшого різкого економічного спаду фінансові показники міста можуть різко погіршитися, що може ускладнити виконання взятих на себе зобов'язань у майбутньому.
Київ має лише один випуск, номінований в іноземній валюті, в обігу зі строком погашення у грудні 2022 року.
Зі спеціального дозволу НБУ місто зробило ще один платіж за цими облігаціями 15 червня 2022 року на суму близько $30 млн. Від цієї емісії залишився один платіж у $30 млн зі строком погашення у грудні 2022 року.
Базовий сценарій рейтингового агентства передбачає виплату цього платежу, зважаючи на резерви готівки на середину липня (близько 13 млрд грн) та готовність керівництва виконувати свої боргові зобов'язання.
У гривні місто має кредитну лінію від Ощадбанку у розмірі 1,2 млрд грн зі строком погашення у 2023-2026 роках і три непогашені облігації у національній валюті на загальну суму 1,1 млрд грн із терміном погашення у 2024-2026 рр.
В агентстві підкреслили, що негативний прогноз рейтингу Києва відображає думку про те, що в найближчі 6-12 місяців місто Київ може зіткнутися з більшими труднощами у виплаті боргу, ніж передбачається наразі.
Наступна запланована публікація про Київ очікується 28 жовтня цього року.
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Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний рейтинг України з CCC+ до переддефолтного CC.