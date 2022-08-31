Проблемних кредитів у банках стало на 24 мільярди гривень більше

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом липня зросла на 0,3 відсоткових пункта до 30%, або на 24,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Серед банківської системи державним банкам в цілому вдалося скоротити портфель проблемних кредитів на 1,26 в.п. до 45,2%. Винятком є Приватбанк, частка NPL якого зросла на 0,6 в.п. до 67,07%.

Також частки непрацюючих кредитів зросли у іноземних банківських груп (на 1,74 в.п. до 11,81%) та у банках з приватним капіталом (на 1,08 в.п. до 14,64%).

Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зросла протягом другого кварталу до 29,7%.

Із початком повномасштабної війни РФ проти України у березні в банківській системі вперше з липня 2017 року зросла частка непрацюючих кредитів – з 26,6% до 27,1%. Це зумовлено тим, що сталася значна втрата майна під заставу та падінням спроможності населення та бізнесу обслуговувати свої кредити