Рада схвалила надання 12,7 мільярда кредиту Канади на закупівлю газу

Верховна Рада схвалила закон про зміни до держбюджету, який передбачає надання 12,7 мільярда гривень на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону за рахунок кредиту Канади.

Про це повідомив перший заступник парламентського податкового комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За ухвалення закону в цілому проголосували 266 народних депутатів.

Відповідно до закону Міністерству енергетики запропоновано передбачити додаткові витрати за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" у сумі 12,7 млрд грн із джерелом покриття зазначених видатків за рахунок збільшення за загальним фондом держбюджету державних зовнішніх позик.

Кабінет Міністрів має визначити суб'єкт господарювання для придбання природного газу за рахунок видатків, передбачених вищезгаданою бюджетною програмою

Також документом передбачено надання на потреби Головного управління розвідки Міноборони України 2 млрд грн.

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Раніше повідомлялось, що Канада надала Україні 450 млн канадських доларів (близько 12,7 млрд гривень) допомоги на закупівлю газу.

Кабмін зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.

У "Нафтогазі" не впевнені, що накопичать у сховища доручений урядом обсяг газу. Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання уряду полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.





