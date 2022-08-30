Справа Приватбанку: суд переніс розгляд позову Коломойського

Господарський суд Києва переніс розгляд позову Ігоря Коломойського та повʼязаної з ним кіпрскої компанії Triantal Investments про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 2016 року.

Про це повідомила пресслужба банку в Telegram.

У позові ексвласник фінансової установи просить суд повернути йому зазначені акції.

Засідання перенесли на 20 вересня у зв'язку з неявкою представників позивача.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року Кабінет Міністрів, пославшись на пропозицію НБУ, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Ексвласники банку вважають націоналізацію Приватбанку незаконною. Натомість ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитків.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні 2021 Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов’язаних з Приватбанком осіб.

У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі щодо процедури націоналізації Приватбанку, яким повністю задовольнив позов Triantal Investments Ltd.

Зокрема, було задоволено вимоги позивача щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким було визначено перелік пов'язаних з Приватбанком фізичних та юридичних осіб.

Тоді в Нацбанку пояснювали, що рішення про перелік пов'язаних з банком осіб є одним з основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

В ході цього процесу було проведено процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.





