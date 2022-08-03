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Мінцифри планує додати в "Дію" пенсійне посвідчення і заявку на іпотеку

Середа, 3 серпня 2022, 18:45 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації планує додати у застосунок "Дія" пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації та послугу з оформлення пільгової іпотеки.

Про це на пресконференції заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, передає "Укрінформ".

"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав Банік.

Також, за його словами, у застосунку буде додана можливість придбати облігації та послуга з подання заявки на оформлення пільгової іпотеки.

Нагадаємо:

У Мінекономіки заявили, що масову іпотеку цифровізують – оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".

З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців. 

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